«Волна, вернись в моря домой»: проект Юли Лед «Сверкай» выпустил третий альбом

У проекта «Сверкай» Юлии Лед вышел третий студийный альбом «Медиум». На пластинку попали девять треков, в том числе «Инсомния» и «Сирены» с музыкантом «Проспал».
По словам Лед, тексты в альбоме отражают ее увлечение дадаизмом, символизмом и сюрреализмом. Артистка подчеркнула, что ей несвойственно говорить прямо, а слушатели всегда выступают как соавторы.
«Обожаю, когда мне в личные сообщения пишут за уточнением смысла или, чтобы рассказать, как поняли тот или иной трек. Я строю композицию так, чтобы каждый мог присвоить те или иные строчки, сделать их важными для себя через свой опыт», — добавила Лед.
При написании пластинки Лед вдохновлялась готической музыкой восьмидесятых: плывущими синтезаторами и отрывистым вокалом того времени.
«Медиум» — посвящен одиночеству даже в окружении людей. «Он [альбом] про надлом и хождение по кругу. Про ощущение нереальности вещей, про дереализацию и отказ от взаимодействия с реальностью. Про то, о чем написано в книге „Уход в лес“. И я говорю об этом с детской прямолинейностью, детскость вообще очень важная составляющая альбома», — подчеркнула артистка.
«Сверкай» — андеграундный электро-поп родом из Москвы. Первый альбом проекта — «Дева в беде» — вышел в августе 2020-го. «Афиша Daily» опубликовала его с комментариями автора. Вторая пластинка «Сверкай» «Непредвиденное» увидела свет в 2021 году.