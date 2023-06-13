«Волна, вернись в моря домой»: проект Юли Лед «Сверкай» выпустил третий альбом

«Медиум» — посвящен одиночеству даже в окружении людей. «Он [альбом] про надлом и хождение по кругу. Про ощущение нереальности вещей, про дереализацию и отказ от взаимодействия с реальностью. Про то, о чем написано в книге „Уход в лес“. И я говорю об этом с детской прямолинейностью, детскость вообще очень важная составляющая альбома», — подчеркнула артистка.