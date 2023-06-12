В Китае власти намерены ограничить использование Wi-Fi, Bluetooth и AirDrop

Согласно законопроекту, поставщики таких систем будут обязаны мониторить передаваемые данные и не допускать распространение незаконного контента. Пользователям таких сервисов предписано не использовать их для публикации или пересылки незаконной информации, принимать меры для предотвращения производства, копирования или распространения нежелательной информации и противодействия, в случае получения такой информации им рекомендовано обращаться в компетентные органы власти.