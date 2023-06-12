Реклама
Новости

В Китае власти намерены ограничить использование Wi-Fi, Bluetooth и AirDrop

Максим Саблин
Сегодня в 18:46

Управление по вопросам кибербезопасности КНР опубликовало законопроект об ограничении использования гражданами интернет-сетей малого радиуса действия, обратил внимание «Коммерсант». К ним относятся технологии Wi-Fi, Bluetooth, AirDrop и другие средства беспроводной передачи данных.

Согласно законопроекту, поставщики таких систем будут обязаны мониторить передаваемые данные и не допускать распространение незаконного контента. Пользователям таких сервисов предписано не использовать их для публикации или пересылки незаконной информации, принимать меры для предотвращения производства, копирования или распространения нежелательной информации и противодействия, в случае получения такой информации им рекомендовано обращаться в компетентные органы власти.

Также документ вводит запрет на автоматическое подключение устройств к сетям и обязывает предоставлять персональные данные владельцев устройств операторам сети при каждом подключении.

Законопроект демонстрирует стремление тотально контролировать беспроводные интернет-сети. Вероятно, это реакция на массовые протесты граждан страны против коронавирусных ограничений. Тогда активисты активно передавали информацию друг другу через AirDrop и Bluetooth, отмечает газета.

расскажите друзьям
теги
Коммерсант
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»