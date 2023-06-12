В Китае власти намерены ограничить использование Wi-Fi, Bluetooth и AirDrop

Управление по вопросам кибербезопасности КНР опубликовало законопроект об ограничении использования гражданами интернет-сетей малого радиуса действия, обратил внимание «Коммерсант». К ним относятся технологии Wi-Fi, Bluetooth, AirDrop и другие средства беспроводной передачи данных.
Согласно законопроекту, поставщики таких систем будут обязаны мониторить передаваемые данные и не допускать распространение незаконного контента. Пользователям таких сервисов предписано не использовать их для публикации или пересылки незаконной информации, принимать меры для предотвращения производства, копирования или распространения нежелательной информации и противодействия, в случае получения такой информации им рекомендовано обращаться в компетентные органы власти.
Также документ вводит запрет на автоматическое подключение устройств к сетям и обязывает предоставлять персональные данные владельцев устройств операторам сети при каждом подключении.
Законопроект демонстрирует стремление тотально контролировать беспроводные интернет-сети. Вероятно, это реакция на массовые протесты граждан страны против коронавирусных ограничений. Тогда активисты активно передавали информацию друг другу через AirDrop и Bluetooth, отмечает газета.