Российский турист погиб в драке в центре Стамбула

«Мы увидели человека, у него в руке был нож. Он размахивал ножом. Мы увидели много крови, когда подняли одежду [погибшего], когда он лежал на земле. Пытались оказать первую помощь», — рассказал о случившемся очевидец Хусейн Йорулмаз.