Российский турист погиб в драке в центре Стамбула

Недалеко от площади Таксим в центре Стамбула погиб от удара ножом в область сердца российский турист, сообщает телеканал Haberturk. Драка произошла между 40-летним Владиславом Нечипорчуком и четырьмя людьми.
Нападавшие, ранившие россиянина ножом в сердце, скрылись. Очевидцы, увидевшие происшествие, сообщили о ситуации в полицию и медикам. Нечипорчук скончался уже в больнице.
«Мы увидели человека, у него в руке был нож. Он размахивал ножом. Мы увидели много крови, когда подняли одежду [погибшего], когда он лежал на земле. Пытались оказать первую помощь», — рассказал о случившемся очевидец Хусейн Йорулмаз.
В полиции заявили о задержании двух подозреваемых. Поиски остальных продолжаются. Генконсульство РФ сообщило, что находится в контакте с правоохранительным органами.