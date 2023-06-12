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Российский турист погиб в драке в центре Стамбула

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:17

Недалеко от площади Таксим в центре Стамбула погиб от удара ножом в область сердца российский турист, сообщает телеканал Haberturk. Драка произошла между 40-летним Владиславом Нечипорчуком и четырьмя людьми.

Нападавшие, ранившие россиянина ножом в сердце, скрылись. Очевидцы, увидевшие происшествие, сообщили о ситуации в полицию и медикам. Нечипорчук скончался уже в больнице.

«Мы увидели человека, у него в руке был нож. Он размахивал ножом. Мы увидели много крови, когда подняли одежду [погибшего], когда он лежал на земле. Пытались оказать первую помощь», — рассказал о случившемся очевидец Хусейн Йорулмаз.

В полиции заявили о задержании двух подозреваемых. Поиски остальных продолжаются. Генконсульство РФ сообщило, что находится в контакте с правоохранительным органами.

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