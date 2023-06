Ученые выяснили, что ChatGPT любит повторять одни и те же шутки

Ученые также отметили небольшое число уникальных ответов от чатбота. Однако многие из них нейросеть делала, смешивая элементы уже знакомых ей шуток, а некоторые другие и вовсе могли не иметь никакого смысла. Например, исследователи получили шутку «Why did the man put his watch in the blender? / He wanted to make time fly („Зачем мужчина положил часы в блендер? / Он хотел, чтобы время пролетело“).