Ученые выяснили, что ChatGPT любит повторять одни и те же шутки

7 июня два исследователя немецкого Института программных технологий, Софи Йентцш и Кристиан Керстинг опубликовали работу, в которой рассматривается способность ChatGPT-3.5 от OpenAI понимать и генерировать шутки. Они обнаружили, что во время тестирования 90% из 1008 генераций были одними и теми же 25 анекдотами. По их мнению, ответы, скорее всего, были выучены и запомнены во время обучения модели ИИ, а не сгенерированы заново.