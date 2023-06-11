В Петербурге отменили концерт Доры за день до выступления

Организаторы петербургского Atlanta Summer Festival заявили, что власти Петербурга не согласовали выступление Доры за сутки до мероприятия. Об этом говорится в телеграм-канале фестиваля.
«К сожалению, сегодня нас оповестили о том, что нам не согласовывают выступление Доры», — написали организаторы 9 июня.
«На завтрашнем фестивале ее не будет, с этим уже ничего не сделать», — добавили они.
«По независящим от меня причинам, выступление на Atlanta Summer Festival не состоится. Мне очень жаль, друзья. Искренне хотела увидеть каждого из вас и спеть песни, которые вы все так сильно любите», — прокомментировала Дора в своем телеграме отмену концерта.
Atlanta Summer Festival прошел в Петербурге 10 июня. В афише 8 июня имя Доры ещё было указано в лайнапе.
Это не первая отмена концерта певицы. В марте этого года «по независящим от нее или ее команды» не состоялось мероприятие в Уфе, хотя об отказе в выступлении они узнали за несколько часов до этого. С похожей формулировкой нижегородский фестиваль «Столица закатов» сообщил об отмене июльского концерта певицы.
Летом 2022 года Дора не смогла выступить в Москве. Ее имя было указано в так называемом «списке запрещенных артистов», который имеется у музыкальных промоутеров. В нем числятся российские музыканты, чьи выступления якобы признаны властями нежелательными.