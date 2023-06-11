В Петербурге отменили концерт Доры за день до выступления

Это не первая отмена концерта певицы. В марте этого года «по независящим от нее или ее команды» не состоялось мероприятие в Уфе, хотя об отказе в выступлении они узнали за несколько часов до этого. С похожей формулировкой нижегородский фестиваль «Столица закатов» сообщил об отмене июльского концерта певицы.