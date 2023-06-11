Жителя Индианы арестовали за преследование и запугивание Тейлор Свифт

36-летний Митчелл Тэбель с марта по май этого года отправлял сообщения с угрозами Свифт и ее команде. В документах суда сама певица не называется, но есть несколько обстоятельств, указывающих на связь с ней — это упоминания ее менеджерской команды 13 Management, тура Eras, одного из ее недавних бойфрендов Джо Элвина и песни с последнего альбома.