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Жителя Индианы арестовали за преследование и запугивание Тейлор Свифт

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:48

Мужчину из штата Индиана арестовали по обвинению в преследовании и запугивании Тейлор Свифт. Сначала он пытался связаться с певицей в соцсетях, а затем якобы пробрался к ней в дом, сообщает CNN.

36-летний Митчелл Тэбель с марта по май этого года отправлял сообщения с угрозами Свифт и ее команде. В документах суда сама певица не называется, но есть несколько обстоятельств, указывающих на связь с ней — это упоминания ее менеджерской команды 13 Management, тура Eras, одного из ее недавних бойфрендов Джо Элвина и песни с последнего альбома.

Согласно показаниям, 29 марта Тэбель отправил Свифт голосовое сообщение в инстаграме*, в котором сказал, что «с радостью наденет бомбу, если не сможет быть со своей второй половинкой». Другие сообщения он отправил ее отцу и танцорам.

5 мая Тэбель отправился в Нэшвилл, где проходил концерт Свифт, и якобы пробрался в ее пентхаус. Сотрудники безопасности вызвали полицию, но мужчина ушел до ее прибытия. Тогда преследователя внесли в черный список и запретили покупать билеты на концерты Свифт, но ему это все же удалось — и он попал на стадион, откуда вскоре его выпроводили.

Суд на время запретил ему писать сообщения Свифт, но его это не остановило — в течение месяца он продолжал строчить певице.

2 июня Тэбеля арестовали. Он не признал себя виновным. Следующий суд назначен на 27 июля.

* Instagram принадлежат компании Meta, признанной в РA экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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