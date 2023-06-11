Жителя Индианы арестовали за преследование и запугивание Тейлор Свифт

Мужчину из штата Индиана арестовали по обвинению в преследовании и запугивании Тейлор Свифт. Сначала он пытался связаться с певицей в соцсетях, а затем якобы пробрался к ней в дом, сообщает CNN.
36-летний Митчелл Тэбель с марта по май этого года отправлял сообщения с угрозами Свифт и ее команде. В документах суда сама певица не называется, но есть несколько обстоятельств, указывающих на связь с ней — это упоминания ее менеджерской команды 13 Management, тура Eras, одного из ее недавних бойфрендов Джо Элвина и песни с последнего альбома.
Согласно показаниям, 29 марта Тэбель отправил Свифт голосовое сообщение в инстаграме*, в котором сказал, что «с радостью наденет бомбу, если не сможет быть со своей второй половинкой». Другие сообщения он отправил ее отцу и танцорам.
5 мая Тэбель отправился в Нэшвилл, где проходил концерт Свифт, и якобы пробрался в ее пентхаус. Сотрудники безопасности вызвали полицию, но мужчина ушел до ее прибытия. Тогда преследователя внесли в черный список и запретили покупать билеты на концерты Свифт, но ему это все же удалось — и он попал на стадион, откуда вскоре его выпроводили.
Суд на время запретил ему писать сообщения Свифт, но его это не остановило — в течение месяца он продолжал строчить певице.
2 июня Тэбеля арестовали. Он не признал себя виновным. Следующий суд назначен на 27 июля.
* Instagram принадлежат компании Meta, признанной в РA экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.