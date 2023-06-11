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Украинские экологи сообщили о снижении солености Черного моря после разрушения Каховской ГЭС

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:48

Соленость Черного моря резко снизилась после разрушения Каховской ГЭС и неконтролируемого сброса пресной воды, сообщили в Штабе ликвидации последствий инцидента. Украинские экологи установили это по пробам морской воды в нескольких местах близ Одессы.

Пробы, взятые селе Новая Дофиновка, показали, что соленость воды стала ниже в 2,7 раза, железа — в девять раз. На пляже Ланжерон соленость воды оказалась ниже нормы в 2,9 раза, содержание железа ниже нормы в 5,2 раза. На курорте Большой Фонтан соленость упала в 2,9 раза, железо — в 3,4 раза.

Эколог Владислав Балинский предупредил, что опреснение Черного моря тысячами тонн воды из водохранилища вызовет губительные процессы — в частности, повысится температура воздуха и воды, начнется цветение опасных сине-зеленых водорослей в огромных масштабах. Кроме того, потоки воды вымыли токсичные вещества из канализационных стоков и свалок.

Каховская ГЭС разрушилась 6 июня. Затоплены оказались населенные пункты по обе стороны Днепра, в том числе Херсон и Новая Каховка. Москва и Киев обвиняют друг друга в случившемся.

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