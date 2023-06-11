Украинские экологи сообщили о снижении солености Черного моря после разрушения Каховской ГЭС

Пробы, взятые селе Новая Дофиновка, показали, что соленость воды стала ниже в 2,7 раза, железа — в девять раз. На пляже Ланжерон соленость воды оказалась ниже нормы в 2,9 раза, содержание железа ниже нормы в 5,2 раза. На курорте Большой Фонтан соленость упала в 2,9 раза, железо — в 3,4 раза.