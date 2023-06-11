Актера Теноча Уэрту из «Черной пантеры: Ваканда навеки» обвинили в сексуализированном насилии

В серии твитов она раскритиковала антирасистскую организацию Poder Prieto, участником которой является Уэрта: «Когда я ушла из их секты, я четко дала им понять, что они покрывают насильника и сексуального хищника Теноча Уэрту и что они пытаются заткнуть мне рот. Но они все равно пошли искать меня на концерте, чтобы избежать скандала из‑за фильма Marvel».