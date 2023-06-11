Актера Теноча Уэрту из «Черной пантеры: Ваканда навеки» обвинили в сексуализированном насилии

Исполнителя роли Нэмора в «Черной пантере: Ваканде навеки» Теноча Уэрту обвинили в сексуализированном насилии. Заявление об этом сделала мексиканская артистка и саксофонистка Мария Елена Риос в своем твиттере.
В серии твитов она раскритиковала антирасистскую организацию Poder Prieto, участником которой является Уэрта: «Когда я ушла из их секты, я четко дала им понять, что они покрывают насильника и сексуального хищника Теноча Уэрту и что они пытаются заткнуть мне рот. Но они все равно пошли искать меня на концерте, чтобы избежать скандала из‑за фильма Marvel».
В следующем посте она говорит: «Очень сложно говорить об эмоциональном насилии и злоупотреблении властью таким сексуальным хищником, как Теноч Уэрта, которого любит весь мир за то, что он играет персонажа в кино. Внешне обаятельный, отличная характеристика для нарцисса».
При этом по ее словам, жертвой Уэрты стала не только она, но и ещё несколько девушек. Риос не стала вдаваться в детали, ответив одному из пользователей, что «торопиться ни к чему».
Говоря о том, почему она не сообщала о насилии раньше, активистка ответила, что о таком тяжело говорить в мачистской стране, где мужчины могут причинить девушке сильный вред здоровью и остаться на свободе. В 2019-м Риос сама стала жертвой нападения, ее лицо облили кислотой.
Также девушка подчеркнула, что не желает прославиться или заработать деньги на обвинениях.
Теноч Уэрта стал известен благодаря роли в фильме Кэри Фукунаги «Без имени», позже он сыграл в «Нарко: Мексика», «Судная ночь навсегда» и «Черная пантера: Ваканда навеки». По слухам, он должен был также участвовать в съемках «Мстителей: Династия Канга».
Его коллегу по киновселенной Marvel, актера Джонатана Мейджорса также недавно обвинили в насилии. Исполнитель роли Канга в «Человеке-муравье и Осе: Квантомании» был арестован за домашнее насилие, но суд пока не вынес вердикт. Однако от сотрудничества с ним отказались несколько студий, агентство и менеджер.