В приюте собака перепрыгнула через перегородку, чтобы побыть с подружкой. Видео с ними завирусилось

«Я и еще один сотрудник шли вдоль питомников, в один момент остановились и задумались, что происходит: два питомца с другой стороны клетки подошли к нам, чтобы поздороваться, и мы такие: «Что?», — рассказала работница центра Мэдисон Вайссенборн. После этого они посмотрели записи с камер наблюдения и поняли, в чем дело.