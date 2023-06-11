В приюте собака перепрыгнула через перегородку, чтобы побыть с подружкой. Видео с ними завирусилось

В приюте Миннеаполиса в США собака Бренда перепрыгнула через перегородку к своей подруге по кличке Линда. Видео с ними завирусилось в сети, а потом у них появился хозяин.
Бренда и Линда попали в Миннеаполисский центр по уходу за животными с улицы, где они жили вместе, сообщает WSVN. Собак привезли в приют и поместили в разные клетки.
«Я и еще один сотрудник шли вдоль питомников, в один момент остановились и задумались, что происходит: два питомца с другой стороны клетки подошли к нам, чтобы поздороваться, и мы такие: «Что?», — рассказала работница центра Мэдисон Вайссенборн. После этого они посмотрели записи с камер наблюдения и поняли, в чем дело.
Видео завирусилось и попало на телевидение. У Бренды и Линды нашелся новый хозяин, который забрал их из приемника вдвоем.
Вайссенборн рассказала, что собак из приютов стали брать реже, а количество возвратов увеличилось на 20% по сравнению с 2022 годом. Еще одна проблема — нехватка ветеринаров.