Сеть суши-ресторанов в Японии подала в суд на посетителя, который облизывал чужие тарелки

Сеть японских ресторанов суши Sushiro подала в суд на посетителя, который занимался «суши-терроризмом». Иск подан в Окружной суд Осаки, с ответчика требуют выплатить 67 млн иен (около 480 тыс. долларов) в качестве возмещения ущерба, сообщает NHК.
Молодой человек записывал на видео, как он облизывал чужие тарелки и бутылки с соевым соусом в ресторане Sushiro в японском городе Гифу. Он также облизывает палец и прикасается к кусочку суши, когда тот проходит мимо по конвейерной ленте.
Компания заявляет, что видео привело к резкому падению числа клиентов по всей стране и к такому же резкому падению акций материнской компании Food & Live Companies. Всего убытков насчитали около 115 млн долларов. Автор ролика признался в содеянном и выразил сожаление, но отметил, что уменьшение посещаемости может быть связано с жесткой конкуренцией в ресторанной индустрии.
NHК пишет, что это не первый случай «суши-терроризма» в соцсетях, ролики с подобным поведением уже встречались. Самая большая проблема ресторанов заключалась в том, что доверие клиентов к ресторану и кайтэн-дзуси (форма подачи, когда мимо посетителей непрерывно двигаются тарелки с суши) нужно каким‑то образом восстанавливать. Теперь в некоторых заведениях шеф-повара готовят каждое блюдо отдельно и не запускают конвейерную ленту.