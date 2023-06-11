Сеть суши-ресторанов в Японии подала в суд на посетителя, который облизывал чужие тарелки

NHК пишет, что это не первый случай «суши-терроризма» в соцсетях, ролики с подобным поведением уже встречались. Самая большая проблема ресторанов заключалась в том, что доверие клиентов к ресторану и кайтэн-дзуси (форма подачи, когда мимо посетителей непрерывно двигаются тарелки с суши) нужно каким‑то образом восстанавливать. Теперь в некоторых заведениях шеф-повара готовят каждое блюдо отдельно и не запускают конвейерную ленту.