Умер Теодор Качинский, он же Унабомбер

Качинский отбывал срок в федеральной тюрьме за то, что в период с 1978-го по 1995 год рассылал бомбы по почте в авиакомпании, университеты и другие заведения. В результате трое человек погибли, еще 23 получили ранения. Всего он отправил 16 бомб.