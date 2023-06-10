Умер Теодор Качинский, он же Унабомбер

В американской тюрьме штата Северная Каролина умер отбывавший пожизненное заключение Теодор Качинский, более известный как Унабомбер. Ему был 81 год, сообщает The New York Times.
Власти заявили, что Качинского обнаружили без сознания в камере рано утром. Причина смерти пока не известна.
Качинский отбывал срок в федеральной тюрьме за то, что в период с 1978-го по 1995 год рассылал бомбы по почте в авиакомпании, университеты и другие заведения. В результате трое человек погибли, еще 23 получили ранения. Всего он отправил 16 бомб.
В апреле 1995 года Качинский прислал письмо в газету The New York Times и потребовал опубликовать его. Он назвал это своим манифестом. В нем террорист оправдывал свои действия и делился вдохновляющими его идеями.
Качинского задержали в апреле 1996 года в его хижине в окрестностях города Линкольн. Психологи, участвовавшие в судебном процессе, усмотрели в его письме шизофренические наклонности.