Политика Netflix по борьбе с шерингом паролей впервые привела к увеличению подписчиков стриминга

26 и 27 мая на стриминговую платформу подписались по 100 тыс. человек. Резкий рост числа новых пользователей произошел после того, как Netflix внедрил 23 мая свою новую политику по борьбе с шерингом паролей в США.
По данным аналитической компании Antenna, период с 25 по 28 мая — это «четыре самых больших дня» по количеству регистраций новых американских юзеров более чем за четыре года.
Кроме того, за эти четыре дня среднее количество новых подписок в сутки выросло до 73 тысяч. Это на 102% больше, чем в предыдущие 60 дней.
«Это превышает всплески регистраций, которые Antenna наблюдала во время первых ограничений, связанных с Covid-19 в США в марте и апреле 2020 года», — говорится в отчете Antenna. Там же отмечает, что «отмены [подписок] также увеличились в этот период, но не так сильно, как регистрации».
О планах Netflix ввести новые правила для борьбы с шерингом паролей стало известно в конце января. Стриминг обязывает как минимум раз в месяц отрывать свой аккаунт от домашнего вайфая — если этого не сделать, учетную запись заблокируют либо попросят дополнительную плату.
Уже в начале февраля новые правила начали действовать в Канаде, Португалии, Испании и Новой Зеландии. В отличие от США, в других странах подписчики Netflix негативно восприняли реформы. Массово начали отписываться канадцы, а в Испании платформа и вовсе потеряла 1 млн подписчика.