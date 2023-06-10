Политика Netflix по борьбе с шерингом паролей впервые привела к увеличению подписчиков стриминга

«Это превышает всплески регистраций, которые Antenna наблюдала во время первых ограничений, связанных с Covid-19 в США в марте и апреле 2020 года», — говорится в отчете Antenna. Там же отмечает, что «отмены [подписок] также увеличились в этот период, но не так сильно, как регистрации».