Россиянка Алина Корнеева выиграла второй турнир Большого шлема подряд

15-летняя теннисистка из России Алина Корнеева победила на юниорском Roland Garros — Открытого чемпионата Франции, который входит серию турниров Большого шлема. Об этом пишет РИА «Новости».
В финале соревнований Корнеева встретилась с перуанкой Луччаной Перес Аларкон. Игра продлилась 1 час 36 минут и завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:3.
Перес Аларкон 18 лет и она стала первой теннисисткой из Перу, которой удалось выйти в финал юниорского турнира Большого шлема.
Для Корнеевой это уже второй подряд турнир Большого шлема, который завершился для нее победой. В январе 2023-го она обыграла соотечественницу Мирру Андрееву в финале юниорского Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open).
На данный момент Алина Корнеева занимает 331-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).