В Великобритании туристов унесло в открытое море на надувной утке

Крупнейшая британская спасательная организация, которая специализируется на морских происшествиях Royal National Lifeboat Institution (RNLI) сообщила об успешном спасении трех мужчин, которых унесло на 200 метров от берега на огромной надувной утке.
Туристы отчалили с пляжа в Девоне. Уже через пять минут они оторвались от берега на 75 метров, еще спустя несколько минут — на 200 метров, попав в Бристольский залив.
По данным Aussiedlerbote, очевидец сообщил о туристах на утке в береговую охрану, когда они отдалились слишком далеко.
Прежде чем на место прибыли спасатели, на помощь пришел мужчина с доской для стоячих весел. Он смог вернуть утку на буксире чуть ближе к берегу, откуда туристы смогли доплыть до суши.
В RNLI посоветовали никогда не брать надувные игрушки в море в этом районе, поскольку в Бристольском заливе сильные течения и ветра.
«[Надувные игрушки] невозможно контролировать, их относит от берега в течение нескольких секунд», — заявляют спасатели.