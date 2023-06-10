Владелец Zewa и Libresse продает бизнес в России

Производитель товаров личной гигиены Essity подписал соглашение о продаже своего бизнеса в России. Соответствующий пресс-релиз компания опубликовала на своем официальном сайте.
В сообщении отмечается, что на данный момент уже подписан контракт с покупателем, сделка ждет одобрения российских властей. Ожидается, что этот процесс завершится во втором квартале 2023 года.
«О влиянии на общий доход будет сообщено после завершения транзакции, но не ожидается, что оно окажет существенное финансовое влияние», — пишет пресс-служба Essity, добавляя, что в 2022-м на Россию пришлось примерно 2% от общего объема продаж компании.
Работу по уходу с российского рынка Essity начала еще в апреле 2022-го. Основной причиной для такого решения послужило обесценивание активов компании в РФ примерно на 1,4 млрд шведских крон (11,5 млрд рублей).
Essity производит туалетную бумагу, бумажные полотенца и носовые платки, салфетки в коробках, влажные и столовые салфетки, маски для лица, мыло, лосьоны и антисептические гели для рук.
Компания владеет более чем 10 брендами, в России представлены товары торговых марок Zewa, Tork, Libero, Libresse и TENA. В стране работают три фабрики Essity, в российском подразделении компании задействовано около 1300 сотрудников.