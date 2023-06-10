Владелец Zewa и Libresse продает бизнес в России

«О влиянии на общий доход будет сообщено после завершения транзакции, но не ожидается, что оно окажет существенное финансовое влияние», — пишет пресс-служба Essity, добавляя, что в 2022-м на Россию пришлось примерно 2% от общего объема продаж компании.