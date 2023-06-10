В Анкаре произошел взрыв на заводе по производству ракет. Погибли пять человек

На заводе по производству ракет и взрывчатых материалов в турецкой столице Анкаре прогремел взрыв. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство национальной обороны Турции и местные телеканалы.
Инцидент произошел на заводе MKE в районе Эльмадаг. В результате погибли пять рабочих производства.
По данным канала A Haber, после взрыва возник пожар, его взяли под контроль пожарные бригады. Haberturk добавляет, что на место направили скорую помощь.
Министерство сообщило о начале судебного и административного расследования.