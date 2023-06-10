Реклама
Новости

В Анкаре произошел взрыв на заводе по производству ракет. Погибли пять человек

Виктория Шанина
Сегодня в 11:12

На заводе по производству ракет и взрывчатых материалов в турецкой столице Анкаре прогремел взрыв. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство национальной обороны Турции и местные телеканалы.

Инцидент произошел на заводе MKE в районе Эльмадаг. В результате погибли пять рабочих производства.

По данным канала A Haber, после взрыва возник пожар, его взяли под контроль пожарные бригады. Haberturk добавляет, что на место направили скорую помощь.

Министерство сообщило о начале судебного и административного расследования.

расскажите друзьям
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»