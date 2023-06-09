Реклама
Новости
Дайджест

Собянин пойдет на выборы мэра, Mirèle была задержана в Израиле и другие новости дня

Виктория Шанина
Сегодня в 19:57
Новости
В Тюменской области семьям погибших участников военной операции выдали билеты в цирк
Новости
РКН заблокировал 206 тыс. ресурсов за публикации о военных действиях на Украине и призывы к митингам
Новости
Победителя «Битвы экстрасенсов» задержали в Москве за попытку вступить в РДК
Новости
Mirèle рассказала о своем задержании в Израиле
Новости
Собянин будет вновь баллотироваться на пост мэра Москвы
Новости
Мосгорсуд смягчил приговор Майклу Калви и другим фигурантам дела, связанного с Baring Vostok
Новости
Lime откроется на месте флагманского магазина Nike
Новости
Отец Ланы Дель Рей выпустил дебютный альбом «Lost at Sea»
Новости
Вин Дизель назвал дату релиза «Форсажа-11»
Новости
Жанель Моне, Дора, Дрейк: что послушать в эту пятницу

Новые статьи на Афише Daily

Сильный пол
Девушка-сантехник — о стереотипах, сотрудниках ЖЭКа и уважении к профессии
Красивые вещи
Привыкли красть кепки парня? Этим летом он будет заимствовать головные уборы у вас
Музыка
Главные новые альбомы лета-2023: Blur, The Hives, Пи Джей Харви, Хозиер, Jungle и другие
Гид по Москве
В Москве вся сила: 8 гидов по летнему досугу в столице
TikTok
A’e’i’a: как тиктокер-лингвист изобретает дельфиний язык
Еда
До рассвета или после вечеринки: где есть ночью в Москве и Петербурге
Такой же дайджест мы можем отправлять в виде вечерней почты.
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь с
расскажите друзьям
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»