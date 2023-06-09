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Собянин пойдет на выборы мэра, Mirèle была задержана в Израиле и другие новости дня
Виктория Шанина
Сегодня в 19:57
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