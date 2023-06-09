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Москвичка из Чертаново обнаружила змею в своей ванной. Пресмыкающееся ловили спасатели

Виктория Шанина
Сегодня в 19:46

Жительница московского района Чертаново обнаружила у себя в ванной змею. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента ГОЧСиПБ.

Инцидент произошел в многоквартирном доме по адресу улица Чертановская, дом 31. К москвичке выслали сотрудников пожарно-спасательного гарнизона Москвы.

«В итоге пресмыкающееся аккуратно поймали спасатели, и никто не пострадал», — говорится в сообщении.

Каким образом змея оказалась в квартире, не уточняется.

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