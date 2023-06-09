Петербуржцам рассылают СМС с просьбой прийти в военкомат

Жителям Петербурга начали рассылать СМС с просьбой прийти в военкомат для сверки данных. Первой об этом написала «Ротонда», изданию «Подъем» информацию подтвердили в военкомате по Кронштадтскому и Курортному районам.
По информации «Ротонды», речь действительно о сверке данных, а не о призыве. Но пришедшим предлагают заключить контракт с Российской армией.
В информационном пункте Курортного района уверили, что поводов для беспокойства нет. А пришедшее на телефон сообщение — уведомление, а не повестка.
«Это сверка данных. На регулярной основе они приходят, сверяют данные, где работают, адрес, телефоны, состояние здоровья. Ребята вон сидят сейчас, сверяются, многие же переезжают, квартиры покупают, образование получают. Много изменений. Последнее место работы записывается. В общем, обновляются данные. Поводов для волнения нет», — заявили там.
6 июня Минобороны России опубликовало проект постановления, в котором предложило оповещать россиян о призыве по мобилизации через СМС.
11 апреля Госдума приняла законопроект об электронных повестках. Такие повестки считаются врученными с момента их размещения в личном кабинете «Госуслуг». Если человек не зарегистрирован на госпортале, то узнать о повестке он сможет через единый реестр повесток, работа над которым ведется. Повестка будет считаться врученной с момента публикации ее на этом портале — неважно, видел ее призывник или нет. Если человек не пришел по повестке в течение 20 дней, на него накладываются санкции: запреты на регистрацию в качестве ИП и самозанятого, на сделки со своей недвижимостью, на регистрацию авто и управление им, на кредиты и займы.