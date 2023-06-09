Петербуржцам рассылают СМС с просьбой прийти в военкомат

11 апреля Госдума приняла законопроект об электронных повестках. Такие повестки считаются врученными с момента их размещения в личном кабинете «Госуслуг». Если человек не зарегистрирован на госпортале, то узнать о повестке он сможет через единый реестр повесток, работа над которым ведется. Повестка будет считаться врученной с момента публикации ее на этом портале — неважно, видел ее призывник или нет. Если человек не пришел по повестке в течение 20 дней, на него накладываются санкции: запреты на регистрацию в качестве ИП и самозанятого, на сделки со своей недвижимостью, на регистрацию авто и управление им, на кредиты и займы.