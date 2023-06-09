Баста и Недры выступят на финале Кубка России по футболу

Затем покажут аудиовизуальное шоу, посвященное 100-летию московского спорта. Футбольное поле превратится в книгу с девятью главами, каждая из которых — хореографическое представление о важных исторических событиях отечественного спорта — от первого чемпионата СССР по футболу до мундиаля в России. Озвучивать шоу будет диджей M.Hustler, который подготовит специальный сет из песен разных эпох.