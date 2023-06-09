Баста и Недры выступят на финале Кубка России по футболу

11 июня на поле «Лужников» пройдет финал Fonbet Кубка России по футболу. Встретятся «черные быки» Краснодара и москвичи ЦСКА. Но кроме самого матча в программе музыка, уличный фестиваль и аудиовизуальное шоу. Подробностями с «Афишей Daily» поделились организаторы.
Уличный фест начнется до начала игры рядом с «Лужниками». Будут фуд-траки, панна-футбол, кикер и кастом-станция для печати на футболках. В 14.00 сет отыграет DJ Dee, затем его сменят на сцене Acid Racer и Недры.
В 15.00 откроются двери самих «Лужников» и начнут работать зоны для болельщиков. В 16.10, перед встречей команд на поле, на стадионе выступит диджей и футболист Руслан Нигматуллин.
Затем покажут аудиовизуальное шоу, посвященное 100-летию московского спорта. Футбольное поле превратится в книгу с девятью главами, каждая из которых — хореографическое представление о важных исторических событиях отечественного спорта — от первого чемпионата СССР по футболу до мундиаля в России. Озвучивать шоу будет диджей M.Hustler, который подготовит специальный сет из песен разных эпох.
Перед самым началом матча Полина Гагарина исполнит гимн России, а по его завершении выступит Баста. Рэпер споет два своих классических трека «Сансара» и «Моя игра».