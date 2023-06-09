СМИ: Universal Pictures работает над адаптацией The Legend of Zelda

The Legend of Zelda может стать следующей экранизацией видеоигры. По словам кинокритика Джеффа Снейдера, до него дошли слухи, что работать над грядущей лентой будет Universal Pictures.
«Мне сказали, что Universal заключает „большую сделку“ с корпорацией Nintendo на экранизацию The Legend of Zelda. Это все выглядит как следующая большая франшиза Illumination-Nintendo, которую мы все вроде как ожидали», — заявил Снейдер.
Критик подчеркнул, что Universal потратит немалые деньги на создание адаптации, так как ранее вышедший мультфильм «Супербратья Марио» собрал в прокате 1,3 млрд долларов и вошел в историю как самый кассовый фильм по игре.
Официального подтверждения Universal о работе над экранизацией The Legend of Zelda пока нет.
12 мая на Nintendo состоялся релиз одной из самых ожидаемых игр года The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Она стала прямым продолжением Breath of the Wild — лучшей игры 2017 года по версии многих изданий и The Game Awards.