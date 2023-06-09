Mirèle рассказала о своем задержании в Израиле

Ева Гурари, выступающая под псевдонимом Mirèle, впервые вышла на связь после сообщений о ее задержании в Израиле. В посте в инстаграме* она подтвердила, что ее забрали в тюрьму прямо из аэропорта.
«Я летела в Израиль к родителям, и меня сразу из аэропорта забрали в военную тюрьму, так как я должна была призваться еще 4 года назад, и не призвалась. По итогу мне дали 10 дней тюрьмы и штраф. Проверка документов затянулась, но сейчас уже все в порядке», — написала певица.
Она поблагодарила всех, кто за нее переживал и поддерживал, и уточнила, что с ней все хорошо. 10 июня артистка вернется в Москву и вскоре обещает назвать даты нового релиза и концерта.
О задержании Евы Гурари 6 июня написал Mash. По данным телеграм-канала, певица прилетела в Израиль 3 июня и попала в руки правоохранителей в аэропорту. Причина задержания — уклонение от службы в израильской армии.
Mirèle 22 года, в 16 лет она получила израильское гражданство, а последние четыре года живет в Москве. По израильским законам девушки до 20 лет обязаны отслужить в армии 24 месяца, если нет причин для освобождения от службы.
Ева Краузе начинала музыкальную карьеру как вокалистка в группе «Мы», а после ее распада занялась сольными проектами. Недавно у Mirèle вышел первый за три года альбом «Косички», в котором она отходит от синти-попа в дрилл и поп-панк.
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