Mirèle рассказала о своем задержании в Израиле

«Я летела в Израиль к родителям, и меня сразу из аэропорта забрали в военную тюрьму, так как я должна была призваться еще 4 года назад, и не призвалась. По итогу мне дали 10 дней тюрьмы и штраф. Проверка документов затянулась, но сейчас уже все в порядке», — написала певица.