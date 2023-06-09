Муся Тотибадзе выпустила альбом «Давно не танцевала»

Муся Тотибадзе выпустила третий студийный альбом «Давно не танцевала». В него вошли девять треков, включая ранее вышедшие «Tramontana» и «Не забуду тебя».
Над пластинкой исполнительницы работал продюсер Иван Лубенников. Соавтором песни «Голос» выступил музыкант Максим Войтов.
«С Иваном мы записали уже третий альбом. Не знаю, как так вышло и сколько еще вместе протянем, но кажется, у нас все-таки мистическая связь. Этот альбом писался совсем иначе, чем предыдущие. Много спорили, переписывали, но это самые счастливые моменты», — подчеркнула Тотибадзе.
Муся Тотибадзе еще только начинает завоевывать отечественную инди-сцену. Дебютный альбом певицы «Мальчик» увидел свет в 2019 году. В него вошли семь электропоп-треков: «Море», «Птицы», «Разбегаюсь», «Останусь с тобой», «Лети», «Ночь» и «Мальчик». Последняя была записана совместно с детским вокально-хоровым ансамблем ДМХШ «Пионерия» им. Г.А.Струве.
Релиз второго альбома «Молодость» Тотибадзе состоялся в 2020-м. В создании пластинки принимали участие музыканты Глеб Меркулов и Максим Войтов.