Муся Тотибадзе выпустила альбом «Давно не танцевала»

«С Иваном мы записали уже третий альбом. Не знаю, как так вышло и сколько еще вместе протянем, но кажется, у нас все-таки мистическая связь. Этот альбом писался совсем иначе, чем предыдущие. Много спорили, переписывали, но это самые счастливые моменты», — подчеркнула Тотибадзе.