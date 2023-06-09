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«Что с кровью, то не вечно»: у Синекдохи Монтока вышел клип «Драка». Премьера на «Афише Daily»

Максим Саблин
Сегодня в 12:30

У Синекдохи Монтока вышло видео на песню «Драка». Песню можно найти в его мартовском альбоме «Acume».

«Песня „Драка“ занимает в моем сердце особое место. Она очень точно передает мое сегодняшнее состояние. Ее достаточно сложно визуализировать и уложить в рамки, так как это очень вкрадчивая и насыщенная текстом композиция. Поэтому форма лирик видео мне кажется идеальным решением для нее», — объясняет выбор Савва Розанов, он же Синекдоха Монток.

В медитативном видео музыкант отмечает не просто праздник, а второй день рождения. Однако ему не удается задуть все свечки на большом торте. «В детстве я верил в глупое суеверие: чтобы твоя мечта сбылась, ты должен задуть все свечки на торте за один раз. В этом лирик-видео я праздную свое второе рождение и загадываю самое главное желание в своей жизни», — делится задумкой музыкант.

Несмотря на место во главе стола, к торжеству главный герой настроен очень равнодушно. «Мы хотели передать чувство присутствия на празднике, на котором, несмотря на то что ты за рулем, ты все равно пассажир. И как бы сильно ни загадывал, к сожалению, желание не сбудется», — раскрывает суть автор идеи ролика Никита Никифоров.

Московский исполнитель Савва Розанов пишет песни под псевдонимом Синекдоха Монток с 2012 года. Его музыку отличает большое внимание к поэтичным и эмоциональным текстам, воздушный фальцет и минималистичные инструменталы. За эти годы Розанов успел поработать с Saluki, Kedr Livansky и Лизой Громовой.

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