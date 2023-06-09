«Что с кровью, то не вечно»: у Синекдохи Монтока вышел клип «Драка». Премьера на «Афише Daily»

В медитативном видео музыкант отмечает не просто праздник, а второй день рождения. Однако ему не удается задуть все свечки на большом торте. «В детстве я верил в глупое суеверие: чтобы твоя мечта сбылась, ты должен задуть все свечки на торте за один раз. В этом лирик-видео я праздную свое второе рождение и загадываю самое главное желание в своей жизни», — делится задумкой музыкант.