В Тюменской области семьям погибших участников военной операции выдали билеты в цирк

Военкомат Тюменской области раздал билеты в цирк детям, чьи отцы были мобилизованы и погибли в ходе боевых действий на Украине. Об этом изданию 72.ru рассказали источники и подтвердили в Департаменте соцразвития Тюменской области.
Представление, на которое предлагают сходить детям погибших мужчин, состоится в июне. Списки тех, кому выдали проходки, составляли в региональном военкомате.
Это не первый случай, когда российские региональные власти дают семьям участников военной операции на Украине билеты в цирк. В апреле на такой подарок пожаловалась жена мобилизованного в Карачаево-Черкессии.
По ее словам, она просила у местных властей дрова — у нее дома два человека с инвалидностью первой группы, которые моются в бане, а дров нет с января. Но вместо них женщине привезли два билета в цирк.