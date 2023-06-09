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Вин Дизель назвал дату релиза «Форсажа-11»

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:21

Вин Дизель объявил в своих соцсетях дату выхода одиннадцатой части «Форсажа». Премьера фильма состоится 4 апреля 2025 года.

Лента будет прямым продолжением предыдущего фильма, в котором Доминик сталкивается с «самым серьезным противником». По сюжету Данте становится свидетелем смерти своего отца, которого в пятом «Форсаже» застрелил агент DSS Люк Хоббс. После этих событий он 12 лет разрабатывал план, чтобы заставить главного героя заплатить самую высокую цену.

Релиз одиннадцатой части состоится в день выхода экранизации Minecraft, в которой главную роль исполняет Джейсон Момоа (он сыграл Данте в «Форсаже-10»).

Боевик уже собрал в прокате 618 млн долларов при бюджете в 340 млн, но при этом лента уступает в темпе «Форсажу-7» и «Форсажу-8». Между тем «Форсаж-10» стал вторым в этом году фильмом с самым успешным стартом в прокате после мультфильма «Братья Супер Марио в кино».

Ранее стало известно, что Дуэйн Джонсон вернется к роли Люка Хоббса в пока еще безымянном спин-оффе «Форсажа», который уже находится в разработке у Universal. Это будет не сиквел «Хоббса и Шоу», грядущая лента — это отдельный проект, связывающий десятый и одиннадцатый фильмы серии.

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