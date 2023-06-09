Lime откроется на месте флагманского магазина Nike

Ретейлер Lime планирует к концу года открыть свой магазин на месте флагмана Nike на Кузнецком Мосту. Об этом пишут «Ведомости».
Точная дата открытия пока неизвестна. Площадь помещения составляет почти 3000 квадратных метров. Глава ретейл-департамента Core.XP Марина Малахатько оценивает инвестиции Lime в открытие примерно в 200 млн рублей.
По ее мнению, флагман для Lime — это скорее имиджевая история, чем экономическая, так как данный магазин работает не столько на продажу, сколько на популяризацию бренда.
Для Lime Кузнецкий Мост представляет большой интерес, так как рядом со станцией метро сформировалась улица магазинов быстрой моды, а также флагманов категории «средний плюс» (КМ20, ЦУМ).
Ретейлер Lime был создан в 2008 году самарским бизнесменом Дмитрием Хохловым. Сейчас сеть насчитывает более 90 магазинов в России, Казахстане, Армении и Беларуси. Чистая прибыль компании за 2022 год составила 1,3 млрд рублей.