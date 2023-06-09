Победителя «Битвы экстрасенсов» задержали в Москве за попытку вступить в РДК

В Москве был задержан участник «Битвы экстрасенсов» Дмитрий Волхов (настоящая фамилия — Буриков. Его подозревают в подготовке к вступлению в «Русский добровольческий корпус», пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Силовики провели обыски по нескольким адресам в Москве и задержали Бурикова, а также еще как минимум троих человек за попытку вступить в РДК. Собеседник агентства утверждает, что во время обысков оперативники изъяли ножи, компьютеры и символику нацистской Германии.
Какую именно статью вменяют задержанным, не уточняется.
Дмитрий Волхов победил в 13-м сезоне шоу «Битва экстрасенсов» в 2012 году. Уроженец подмосковного Жуковского, позиционирует себя как колдуна и служителя языческого культа Велеса.
РИА «Новости» со ссылкой на источник писало, что в Москве прошли обыски по 31 адресу в рамках расследования уголовного дела против предполагаемого лидера «Русского добровольческого корпуса» Дениса Капустина.
РДК — формирование, воюющее на стороне ВСУ, которое, как утверждается, состоит из россиян. Члены РДК совершали диверсии в Белгородской области. Власти Украины отрицали причастность к вторжению на территорию России.