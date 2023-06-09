Победителя «Битвы экстрасенсов» задержали в Москве за попытку вступить в РДК

Силовики провели обыски по нескольким адресам в Москве и задержали Бурикова, а также еще как минимум троих человек за попытку вступить в РДК. Собеседник агентства утверждает, что во время обысков оперативники изъяли ножи, компьютеры и символику нацистской Германии.