SEGA анонсировала новую часть Sonic Superstars

«Присоединяйтесь к Сонику, Тейлзу, Наклзу и Эми Роуз в приключении, которое выведет „классику“ на новый уровень. Объединитесь с друзьями, овладейте новыми способностями, полученными из изумрудов Хаоса, и пронеситесь по совершенно новым уровням, чтобы победить Доктора Эггмана и его компанию», — говорится в заявлении компании.