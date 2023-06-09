SEGA анонсировала новую часть Sonic Superstars

SEGA анонсировала в рамках Summer Game Fest 2023 совершенно новую часть двухмерной игры Sonic Superstars. Ее релиз запланирован на осень для ПК и консолей. Цена — 59,99 доллара (около 4900 рублей).
«Присоединяйтесь к Сонику, Тейлзу, Наклзу и Эми Роуз в приключении, которое выведет „классику“ на новый уровень. Объединитесь с друзьями, овладейте новыми способностями, полученными из изумрудов Хаоса, и пронеситесь по совершенно новым уровням, чтобы победить Доктора Эггмана и его компанию», — говорится в заявлении компании.
События тайтла развернутся на островах Нортстар. Отличительной особенностью Sonic Superstars станет возможность проходить игру в кооперативном режиме (до четырех человек), который включает в себя функцию drop-in, drop-out — она позволит продолжить прохождение, даже если один из игроков отключился.
В Sonic Superstars у игроков появятся особые способности, которые можно получить за драгоценные камни. Навыки включают в себя возможность создавать клонов и забираться на водопады.