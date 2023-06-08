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Paramount+ показал тизер сериала «Львица» с Зои Салданой

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:10

На ютуб-канале Paramount Plus опубликовали тизер сериала «Львица» («Special Ops: Lioness»), главную роль в которой исполнила актриса Зои Салдана, известная по фильмам «Аватар» и «Коломбиана».

В ролике представлены главные герои проекта: агент ЦРУ Джо (ее как раз сыграла Салдана), куратор программы «Львица» Кейтлин Мид в исполнении Николь Кидман и недавно завербованного морского пехотинца Круза.

В образе последнего в сериале появится Лайсла Де Оливейра. Помимо него, Салданы и Кидман, в шоу также можно будет увидеть Майкла Келли и Моргана Фримена.

Согласно сюжету, Джо предстоит балансировать между своей личнйо и профессиональной жизнью. В последней ей предстоит вместе с Крузом бороться с терроризмом и предотвратить следующую крупную атаку.

Премьера сериала состоится 23 июля на стриминговом сервисе Paramount+. В этот день покажут два первых эпизода. Остальные серии будут выходить на платформе еженедельно по воскресеньям.

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ЦРУ
люди
Зои СалданаМорган ФрименНиколь КидманМайкл Келли
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