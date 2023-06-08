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Марк Руффало снимется в криминальном сериале от создателя «Мейр из Исттауна»

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:07

Американский актер Марк Руффало, известный по фильмам «Между небом и землей» и «Остров проклятых», снимется в криминальном сериале от создателя «Мейр из Исттауна» Брэда Ингельсби. Об этом сообщил Deadline.

У шоу пока нет названия. Оно раскажет о группе оперативников, которые преследуют неких преступников. Сценарий сериал напишет Ингельсби. Он выступит вместе с Руффало исполнительным продюсером проекта.

Режиссером сериала станет Джереми Загар. Над шоу также будут работать Пол Ли и Марк Ройбал из wiip, а также Николь Джордан-Уэббер и Джереми Ячес из Public Record.

Проект выпустит телеканал HBO — он же представил в 2021 году «Мейр из Исттауна». Этот сериал получил восторженные отзывы критиков. «Афиша Daily» рассказывала о нем здесь.

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Марк Руффало
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