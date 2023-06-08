В Хургаде закроют все пляжи после нападения акулы на россиянина

В Хургаде решили закрыть все пляжи после нападения акулы на россиянина. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на анонимный источник.
«Власти провинции Красное море распорядились закрыть все пляжи Хургады после гибели человека в результате нападения акулы», — заявили в администрации провинции.
Трагедия произошла 8 июня неподалеку от Dream Beach в Хургаде. Акула атаковала мужчину. Тот пытался отбиться, однако не сумел спастись.
Выжила девушка, которая плыла рядом с погибшим. Неизвестно, была ли она знакома с жертвой инцидента.
Генконсульство РФ в Хургаде призвало российских граждан сохранять бдительность, соблюдать запреты на купание и дайвинг, а также неукоснительно следовать сигналам сотрудников гостиниц и береговой охраны.