Реклама
Новости

Роскомнадзор заблокировал все сайты правозащитной организации «ОВД-Инфо»*

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:23

Роскомнадзор заблокировал на территории России все сайты правозащитной организации «ОВД-Инфо»*. Об этом сообщил ТАСС.

В ведомстве отметили, что доступ к ресурсам проекта ограничили «на основании запроса Минюста» и ч. 4. ст. 12 закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

В самом «ОВД-инфо» уточнили, что доступ закрыли к трем сайтам. Их тем не менее планируют обновлять. Также организация не планирует прекращать деятельность в России.

«Мы не знаем причин блокировок, но государственная машина продолжает ограничивать доступ к независимой информации, мы тоже попали под цензурный каток», — отметили представители медиапроекта.

Минюст включил «ОВД-Инфо» в перечень иностранных агентов в сентябре 2021 года. Позднее в Роскомнадзоре заявляли, что работа организации «направлена на пропаганду терроризма и экстремизма».

* «ОВД-Инфо» включен Минюстом РФ в реестр иноагентов.

расскажите друзьям
теги
РоскомнадзорМинюст России
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»