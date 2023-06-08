Роскомнадзор заблокировал все сайты правозащитной организации «ОВД-Инфо»*

Роскомнадзор заблокировал на территории России все сайты правозащитной организации «ОВД-Инфо»*. Об этом сообщил ТАСС.
В ведомстве отметили, что доступ к ресурсам проекта ограничили «на основании запроса Минюста» и ч. 4. ст. 12 закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».
В самом «ОВД-инфо» уточнили, что доступ закрыли к трем сайтам. Их тем не менее планируют обновлять. Также организация не планирует прекращать деятельность в России.
«Мы не знаем причин блокировок, но государственная машина продолжает ограничивать доступ к независимой информации, мы тоже попали под цензурный каток», — отметили представители медиапроекта.
Минюст включил «ОВД-Инфо» в перечень иностранных агентов в сентябре 2021 года. Позднее в Роскомнадзоре заявляли, что работа организации «направлена на пропаганду терроризма и экстремизма».