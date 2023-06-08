Тиктокерка обманула друзей и родственников с помощью нейросетей. Ее фолловеры напуганы и удивлены

Тиктокерка Маделин Салазар нашла забавное и пугающее применение инструменту Generative Fill в Photoshop. С помощью нейросети она разыгрывает родителей и друзей, прячется от них дома и уличает парня в измене.
В серии роликов жительница Нью-Йорка и продюсер цифрового контента показывает, как общается с кем‑то в чате, снимает селфи, быстро меняет на нем детали в фотошопе и отправляет получившееся изображение в переписку, вызывая интересные реакции. Комментируя виральные ролики для Insider, Салазар говорит, что надеется «вдохновить людей на творчество», а не отпугнуть их от искусственного интеллекта.
Ее первый ролик появился в аккаунте неделю назад. В нем девушка разыгрывает свою маму-стилиста и заставляет ее думать, что она покрасила волосы. Для этого Салазар использует инструмент генеративного ИИ Adobe, чтобы подделать фотографии себя в кресле в салоне, мытья волос и даже селфи в ванной с ее новым цветом волос. Пранк набрал больше 2 млн просмотров.
Проделка была настолько успешной, что мама поверила в изображения, присланные дочерью. «Я еще не видела, чтобы кто‑то устраивал розыгрыши с помощью этой технологии», — рассказала Салазар о своем первом трюке.
Зрители в тиктоке оказались одновременно впечатлены и озадачены. «Будущее пугает» и «ИИ выведет газлайтинг на новый уровень» — вот некоторые из главных комментариев к этому посту.
В наиболее популярном ролике на 7 млн просмотров Салазар пробует отделаться от друга, который зовет ее на помощь с переездом. Она отвечает ему, что не придет, и превращает селфи из кровати в больничный снимок, куда она даже поместила сгенерированную женщину во врачебном халате.
«Всё вокруг ложь. Теперь у меня нет причин верить никому и никогда», — сокрушается автор самого популярного комментария.
«Ну вот зачем вы мне это показали, теперь мой начальник получит кучу таких фоток», — удивляется другая девушка под видео. Кстати, в еще одном ролике Салазар действительно заставляет нейросеть придумать ей отмазки, чтобы не идти на работу.
В еще одном видео на 1,5 млн просмотров авторка фотошопит накладные ресницы поверх снимка шкафчика в ванной. Затем она шлет картинку своему парню и возмущенно спрашивает: «Это чьи? Я не ношу накладные ресницы, так кого ты привел в этот раз?»
Этот ролик даже разозлил зрителей. «„мАльЧиКаМ нЕ пОнРаВиТсЯ эТоТ пРоСтОй ТрЮк“. Да он никому не понравится. Как у тебя вообще есть какие‑то отношения?» — пишет автор самого топового комментария.
«А может… лучше просто найти кого‑то, кого ты не будешь проверять 24/7?» — спрашивает следующий зритель.
Салазар рассказала Insider, что на создание поддельных фото может уйти до 40 минут, в зависимости от того, насколько умен искусственный интеллект и сколько данных ему еще нужно скормить. «Есть множество дополнительных правок, которые я делаю сама стандартными инструментами фотошопа», — объяснила она.
Тиктокерка потрясена тем, что так много людей в ее комментах напугал ИИ. Она более оптимистично относится к этой технологии и постоянно думает об изобретательных способах ее использования людьми и брендами.
«Это может стать отличным способом для дизайнеров одежды для мозгового штурма новых концепций, для писателей — для создания персонажей и миров, а для графических дизайнеров — для повышения уровня своего мастерства», — считает девушка.
Она также хочет, чтобы зрители знали, что эти простенькие обманки предназначены только для смеха. «Мне было бы некомфортно создавать дипфейки или подделки с участием кого‑то, кроме себя. Люди могут использовать ИИ злонамеренно для нанесения вреда репутации других людей множеством разных способов», — уверена Салазар.