Тиктокерка обманула друзей и родственников с помощью нейросетей. Ее фолловеры напуганы и удивлены

Ее первый ролик появился в аккаунте неделю назад. В нем девушка разыгрывает свою маму-стилиста и заставляет ее думать, что она покрасила волосы. Для этого Салазар использует инструмент генеративного ИИ Adobe, чтобы подделать фотографии себя в кресле в салоне, мытья волос и даже селфи в ванной с ее новым цветом волос. Пранк набрал больше 2 млн просмотров.