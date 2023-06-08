Ученые: мужская мастурбация служит эволюционной цели

Также ученые предполагают, что благодаря мастурбации самцы избавляются от некачественной спермы, а для спаривания выделяется свежая и высококачественная. Еще один возможный профит: мастурбация очищает уретру и тем самым снижает риск заражения инфекциями, передающимися половым путем. В качестве доказательства этой гипотезы ученые говорят, что мастурбация появилась у приматов как раз в то время, когда риск заражения ИППП был большим.