Ученые: мужская мастурбация служит эволюционной цели

Мастурбация у самцов приматов, в том числе у людей, не побочный продукт сексуального возбуждения (как считалось ранее) — она служит эволюционной цели, пишет EurekAlert со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the Royal Society B.
Исследователи обнаружили, что мастурбация имеет долгую эволюционную историю среди приматов и, вероятно, присутствовала у общего предка всех человекообразных обезьян. Чтобы понять, зачем появилось это, казалось бы, бесполезное свойство, ученые собрали самый большой за всю историю набор данных о мастурбации приматов.
Они изучили почти 400 источников, включая 246 научных статьей, а также 150 анкет и личных сообщений от приматологов и работников зоопарков. На их основании исследователи выдвинули две гипотезы, зачем приматам мастурбация.
Первая предполагает, что мастурбация способствует успешному оплодотворению: она может усилить возбуждение перед сексом, а также помочь особям более низкого ранга успеть эякулировать в самку до тех пор, пока их не прервут альфа-самцы. В подтверждение последнего тезиса ученые установили, что мастурбация развивалась в системах спаривания, где конкуренция между мужчинами очень высока.
Также ученые предполагают, что благодаря мастурбации самцы избавляются от некачественной спермы, а для спаривания выделяется свежая и высококачественная. Еще один возможный профит: мастурбация очищает уретру и тем самым снижает риск заражения инфекциями, передающимися половым путем. В качестве доказательства этой гипотезы ученые говорят, что мастурбация появилась у приматов как раз в то время, когда риск заражения ИППП был большим.
Значение женской мастурбации остается менее ясным. Чтобы понять ее эволюционную роль, требуется больше данных о сексуальном поведении самок, говорят ученые.
Ведущий автор исследования доктор Бриндл отмечает, что их работа показывает: мастурбация может выполнять адаптивную функцию и соответствует здоровому сексуальному поведению. Ранее некоторые ученые думали, что мастурбация — патологическое поведение.
Недавно выяснилось, что участники сообществ по борьбе с мастурбацией чаще склонны к депрессии и суицидальным мыслям. О том, почему мастурбировать полезно, «Афиша Daily» говорила с врачом-сексологом клиники Mental Health Center Аминой Назаралиевой.