Генпрокуратура заблокировала паблик «За права детей на образование» из‑за постов о военной операции

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал пермский паблик «За права детей на образование» в соцсети «ВКонтакте». Об этом на своей странице в фейсбуке* сообщила создательница сообщества Алена Подлесных.
По ее словам, блокировка сообщества связана с публикациями на тему российской военной операции на Украине.
«С первого дня войны я публиковала там фотографии и освещала страшные факты российской агрессии против Украины», — пишет Подлесных.
Она уверена, что паблик «продержался очень долго», но в последнее время ей начали поступать угрозы. «В конце концов Z-патриоты добились своего», — заявила админ сообщества.
Паблик «За права детей на образование» был создан в 2017 году. Его подписчики обсуждали нарушения прав детей, а также коррупцию в детсадах, школах и вузах. На момент блокировки участниками группы были более 1500 человек.
* Facebook принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.