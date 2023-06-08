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Генпрокуратура заблокировала паблик «За права детей на образование» из‑за постов о военной операции

Виктория Шанина
Сегодня в 18:08

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал пермский паблик «За права детей на образование» в соцсети «ВКонтакте». Об этом на своей странице в фейсбуке* сообщила создательница сообщества Алена Подлесных.

По ее словам, блокировка сообщества связана с публикациями на тему российской военной операции на Украине.

«С первого дня войны я публиковала там фотографии и освещала страшные факты российской агрессии против Украины», — пишет Подлесных.

Она уверена, что паблик «продержался очень долго», но в последнее время ей начали поступать угрозы. «В конце концов Z-патриоты добились своего», — заявила админ сообщества.

Паблик «За права детей на образование» был создан в 2017 году. Его подписчики обсуждали нарушения прав детей, а также коррупцию в детсадах, школах и вузах. На момент блокировки участниками группы были более 1500 человек.

* Facebook принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.

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