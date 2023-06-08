Некоглай собирался слить нюдсы Екатерины Мизулиной, но повёлся на фейк

Следом тиктокер опубликовал фото блондинки в нижнем белье. «Решил не тянуть кота за яйца, и сразу закинуть. Ну вы знаете учитывая что фото сделано на 10айфон, действительно можно догадаться что фото давнее. Но мне что‑то подсказывает что это не она», — подписал фото Некоглай (авторская пунктуация сохранена — прим. ред.).