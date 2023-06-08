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Некоглай собирался слить нюдсы Екатерины Мизулиной, но повёлся на фейк

Максим Саблин
Сегодня в 16:24

Блогер Некоглай заявил, что у него есть интимные фото Екатерины Мизулиной. Однако на картинке оказалась певица Мари Говори (она же Marici).

7 июня в своем телеграм-канале Некоглай заявил, что нашел слив «пары» интимных фото Екатерины Мизулиной, сделанных, когда ей было 24 года. Причем тот, кто прислал их ему, «уверял, что это не дип-фейк».

Следом тиктокер опубликовал фото блондинки в нижнем белье. «Решил не тянуть кота за яйца, и сразу закинуть. Ну вы знаете учитывая что фото сделано на 10айфон, действительно можно догадаться что фото давнее. Но мне что‑то подсказывает что это не она», — подписал фото Некоглай (авторская пунктуация сохранена — прим. ред.).

Опубликованное Некоглаем фото

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Фото Екатерины Мизулиной из ее телеграм-канала

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Предчувствие блогера не обмануло. В 2023 году главе Лиги безопасного интернета исполнится 39 лет. Когда ей было 24 года, самым новым айфоном был iPhone 3G, выпущенный в июле 2008-го. iPhone 10 появился лишь в ноябре 2017-го, когда Мизулиной было уже 33.

Блондинкой на фото Некоглая оказалась блогерка Мари Говори, ещё она публикует свои песни под псевдонимом Marici. Сначала она рассказала об этом в комментариях под фото, а затем и посмеялась над коллегой в твиттере.

«Знал бы он, в КАКИХ я там трусах сижу! Никогда бы такого позора на меня не подумал) Норм мне блондинкой было?», — написала Мари.

В подтверждение она выложила похожее фото, но в другой позе. Снимки в такой одежде ещё можно найти в ее телеграм-канале 24 февраля 2021.

«Объявляю себя evil Мизулиной и приглашаю всех исполнителей к себе на ковёр! Будет клясться чтить сатану и пропагандировать sex, окрошка на кефире опционально», — шутит исполнительница в твиттере.

Своей ошибки Некоглай пока не признал.

Фото из твиттера Мари Говори

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Фото из телеграм-канала Мари Говори

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Фото из телеграм-канала Мари

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Кадр из ролика Мари Говори от 16 апреля 2023 года

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Мари не просто так подчеркивает свои трусы. На них изображена Богородица, и весной 2021 года они сильно оскорбили активистов «Сорока сороков», которые пожаловались на фото в Следственный комитет.

В июне 2022 года изображением заинтересовался нижегородский Центр по борьбе с экстремизмом, оно стало поводом для возбуждения ведомством уголовного дела после сразу 49 обращений, а в квартире родителей певицы прошел обыск. Мари покинула Россию в начале того года, сейчас она объявлена в розыск.

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