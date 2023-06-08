В Египте акула напала на мужчину. Он погиб

На побережье египетского курортного города Хургада акула напала на мужчину. Жертва атаки не выжила, сообщает в фейсбуке* российское генконсульство в Хургаде.
По данным Baza, в момент нападения рядом с мужчиной плыла женщина, но были ли они вместе, неизвестно. Ей удалось спастись. Телеграм-канал опубликовал видео атаки акулы и попытки погибшего отбиться.
«Девушка успела спастись, он принял удар на себя. Страшное дело, вон останки этого парня лежат. <…> Прямо на моих глазах акула сожрала парня», — рассказала очевидец.
Генконсульство РФ в Хургаде не уточнило гражданство мужчины. Baza пишет, что он — российский гражданин, который проживал в Египте уже «долгое время».
«Просим российских граждан при нахождении в воде сохранять бдительность, строго руководствоваться устанавливаемыми египетскими властями запретами на купание и дайвинг, неукоснительно соблюдать поступающие от сотрудников гостиниц и береговой охраны сигналы к выходу на сушу», — говорится в сообщении генконсульства.
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