Тупак Шакур получил звезду на Аллее Славы в Голливуде

Американский рэпер Тупак Шакур посмертно получил звезду на голливудской Аллее Славы. Об этом сообщает Hypebeast.
Режиссер Аллен Хьюз, выступая на церемонии, заявил, что Шакур стал символом бунтарства, таким же важным, как Малкольм Икс и Че Гевара. Хьюз снял документальный сериал «Dear Mama: Сага об Афени и Тупаке Шакуре» о рэпере и его матери, активистке «Черных пантер» Афени Шакур.
На открытии звезды также присутствовал писатель Джамал Джозеф, бывший член «Черных пантер» — левой партии, ставившей целью борьбу за гражданские права темнокожих в США.
Младшая сестра рэпера Секейва Сет Шакур, открывая мемориальную доску, сказала: «Мы чтим саму суть человека, который бесстрашно следовал мечтам и боролся, чтобы воплотить их в реальность». Звезда Шакура стала 2758-й на Аллее Славы.
Ранее отец рэпера Билли Гарланд заявил, что недоволен документальным сериалом Хьюза о Тупаке и его матери. Он разочарован тем, какие моменты оставили из его двухчасового интервью, и считает, что сериал получился не о Тупаке, а о чем‑то другом.