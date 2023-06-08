Тупак Шакур получил звезду на Аллее Славы в Голливуде

Ранее отец рэпера Билли Гарланд заявил, что недоволен документальным сериалом Хьюза о Тупаке и его матери. Он разочарован тем, какие моменты оставили из его двухчасового интервью, и считает, что сериал получился не о Тупаке, а о чем‑то другом.