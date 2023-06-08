Умер рестлер и член Зала славы WWE Железный Шейх

В возрасте 81 года умер рестлер, вошедший в Зал славы WWE, Хоссейн Хосров Али Вазири, более известный как Железный Шейх. Об этом сообщает Hypebeast.
«Он мирно покинул этот мир, оставив после себя наследие, которое будет жить еще многие поколения», — заявили представители рестлера. Причина смерти не сообщается.
Железный Шейх впервые дебютировал в World Wrestling Foundation (WWF) в 1979 году. Он вошел в историю как единственный иранский чемпион WWE, выиграв чемпионат мира в тяжелом весе в 1983 году. В 2005 году спортсмен попал в Зал славы.
Путь спортсмена к вершинам WWF начался из маленькой деревни в Иране. За свою жизнь Шейх успел побывать телохранителем Мохаммеда Пехлеви, последнего шахишаха (императора) Ирана, солдатом Императорской армии, а также помощником тренера на Олимпийских играх в Мюнхене в 1972-м.
Шах также снялся во множестве профильных программ и игровых шоу. Например, в комедии «Убить Хассельхоффа». Помимо этого, он озвучил себя в «Робоцыпе».