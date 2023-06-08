Пи Джей Харви поделилась заглавной песней с грядущего альбома

Пи Джей Харви выпустила меланхоличный сингл «I Inside the Old I Dying», который войдет в ее одноименный альбом. Релиз пластинки намечен на 7 июля.
Выход трека сопровождается анимационным видео, снятым Кристобалем Леоном и Хоакином Косиной. Они описывают клип как «короткую историю о любви, смерти и воскресении».
Харви отметила, что чувствует в песне «сексуальное стремление и пробуждение, переход из одного царства в другое — от ребенка ко взрослому, от жизни к смерти и вечности».
«I Inside the Old I Dying» станет первым лонгплеем артистки после «The Hope Six Demolition Project», вышедшего в 2016 году. «Я очень довольна альбомом. Много времени было потрачено на написание [песен], но в конце концов я счастлива от того, как все вышло», — говорила она в июне прошлого года.
Всего Пи Джей Харви выпустила десять студийных пластинок. Предлагаем перечитать архивный гид «Афиши Daily» по альбомам исполнительницы от худшего к лучшему, а также познакомиться с десятью хорошими, но не самыми популярными песнями Харви.