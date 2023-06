Пи Джей Харви поделилась заглавной песней с грядущего альбома

«I Inside the Old I Dying» станет первым лонгплеем артистки после «The Hope Six Demolition Project», вышедшего в 2016 году. «Я очень довольна альбомом. Много времени было потрачено на написание [песен], но в конце концов я счастлива от того, как все вышло», — говорила она в июне прошлого года.