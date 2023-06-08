Звезда «Уэнсдэй» Перси Уайт впервые прокомментировал обвинения в изнасиловании

В январе несколько девушек обвинили в твиттере звезду «Уэнсдэй» в изнасилованиях. Якобы он и компания его друзей во время учебы в колледже устраивали вечеринки, где спаивали и накачивали девушек наркотиками, чтобы заняться с ними сексом. Одна из девушек рассказала, что ее подруга обращалась в полицию, но там отказались заводить дело, не уточнив причин.