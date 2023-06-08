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Звезда «Уэнсдэй» Перси Уайт впервые прокомментировал обвинения в изнасиловании

Семён Гудошников
Сегодня в 13:23

Канадский актер Перси Хайнс Уайт, сыгравший Ксавье Торпа в сериале «Уэнсдэй», впервые прокомментировал обвинения в изнасиловании. В своем инстаграме* он назвал слухи о себе «ложными» и «безосновательными».

«Ранее в этом году кто‑то, кого я никогда не встречал, начал кампанию дезинформации обо мне в онлайне. Из‑за этого была раскрыта личная информация о моей семье, а мои друзья получили угрозы смертью», — заявил он.

21-летний актер заявил, что недоброжелатели использовали его фото, где он несовершеннолетний, а его подругу Джейн «ошибочно представили как жертву». Уайт заявляет, что Джейн разрешила упомянуть себя в его сообщении.

Актер утверждает, что он не фанатичный человек и не пренебрегает безопасностью других, как о нем говорят обвинители. «Это безосновательные, губительные заявления, которые могут создать недоверие к жертвам», — заявляет он.

В январе несколько девушек обвинили в твиттере звезду «Уэнсдэй» в изнасилованиях. Якобы он и компания его друзей во время учебы в колледже устраивали вечеринки, где спаивали и накачивали девушек наркотиками, чтобы заняться с ними сексом. Одна из девушек рассказала, что ее подруга обращалась в полицию, но там отказались заводить дело, не уточнив причин.

На фоне скандала пользователи соцсетей призвали не допускать Уайта к съемкам второго сезона «Уэнсдэй».

*Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.

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