Вышел клип Metro Boomin, Swae Lee, Lil Wayne, Offset на саундтрек к «Человеку-пауку»

Metro Boomin, Swae Lee, Lil Wayne, Offset выпустили клип на сингл «Annihilate», ставший саундтреком к мультфильму «Человек-паук: Паутина вселенных».
Ролик погружает в визуальный мир полнометражного мультфильма. В нем Майлс Моралес попадает в Мультивселенную, где встречает Гвен Стейси, Человека-паука-2099, Человека-паука-панка, Женщину-паука, Человека-паука Индию, Кота-паука, злодея по имени Пятно и многих других.
Релиз мультфильма «Человек-паук: Паутина вселенных» состоялся 31 мая. В первые выходные лента собрала 208,6 млн долларов — это второй лучший кинотеатральный дебют года после «Братьев Марио в кино».
2 июня свет увидел альбом саундтреков к мультфильму, написанный Metro Boomin. На пластинку попали 13 треков с Swae Lee, A$AP Rocky, Lil Uzi Vert, James Blake, A Boogie Wit Da Hoodie, 2 Chainz, 21 Savage, Offset и другими рэперами на фитах.