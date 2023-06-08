Вышел клип Metro Boomin, Swae Lee, Lil Wayne, Offset на саундтрек к «Человеку-пауку»

Ролик погружает в визуальный мир полнометражного мультфильма. В нем Майлс Моралес попадает в Мультивселенную, где встречает Гвен Стейси, Человека-паука-2099, Человека-паука-панка, Женщину-паука, Человека-паука Индию, Кота-паука, злодея по имени Пятно и многих других.