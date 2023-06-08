В Красноярском крае экс-депутат убил жену, но вместо колонии отправился на фронт

Хаконов убил свою жену Елену 28 марта 2022 года, когда они распивали алкоголь и поссорились. В решении суда сказано, что в тот вечер экс-депутат «предложил супруге вступить с ним в половой акт, от чего супруга отказалась и стала его унижать как мужчину». Тогда Хаконов ударил женщину по лицу, она упала на спину, после чего бывший депутат взял нож и нанес ей два удара клинком в область груди.