В Красноярском крае экс-депутат убил жену, но вместо колонии отправился на фронт

Бывший депутат районного совета села Тасеево в Красноярском крае Александр Хаконов был осужден на 9 лет и 8 месяцев колонии строгого режима за убийство жены. Однако, как утверждает источник Ngs24.ru, вместо колонии он отправился на спецоперацию, заключив контракт с ЧВК.
Хаконов убил свою жену Елену 28 марта 2022 года, когда они распивали алкоголь и поссорились. В решении суда сказано, что в тот вечер экс-депутат «предложил супруге вступить с ним в половой акт, от чего супруга отказалась и стала его унижать как мужчину». Тогда Хаконов ударил женщину по лицу, она упала на спину, после чего бывший депутат взял нож и нанес ей два удара клинком в область груди.
От полученных травм Елена скончалась. Александр погрузил тело в багажник авто, довез его до бывшей свалки, где выкинул, прикрыв ветками и строительным мусором.
На следующий день он сообщил в полицию о пропаже супруги, заявив, что она вышла из дома и не вернулась. Тело 35-летней женщины обнаружили 1 апреля.
На судебном заседании Хаконов полностью признал вину и получил 9 лет и 8 месяцев колонии строго режима. Мужчина дважды пытался обжаловать приговор, указывая, что убил жену в состоянии аффекта, вызванного тяжким оскорблением с ее стороны. Однако суды оставили решение в силе.
По данным Ngs24.ru, Хаконов вступил в ЧВК, пребывая в СИЗО, и уже отправился на фронт.