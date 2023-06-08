«Так выглядит кризис среднего возраста»: в сети гадают, зачем Джаред Лето полез на стену отеля

Актер и музыкант Джаред Лето приехал в Берлин. Как сообщают СМИ, он находится там со своей предполагаемой возлюбленной, моделью Тет Тинн. Но обычных прогулок по городу фронтмену группы Thirty Seconds to Mars оказалось недостаточно. И он решил залезть на стену отеля De Rome.
В сети появился ролик, на котором Лето карабкается вверх по зданию, цепляясь за выступающие каменные края. Коснувшись бортика между первым и вторым этажами, он осторожно начинает спускаться вниз.
Неизвестно, зачем актер решил этим заняться, но, по сообщению TMZ, его заметили в городе с популярным немецким тиктокером Юнес Зару. Возможно, это был лишь спор или съемки контента.
В сети пытаются объяснить поведение звезды
«По первому фрагменту видео кажется, что он так высоко, но, когда камера отдалилась, я умерла от смеха»
«Должно быть, он посмотрел нового „Человека-паука“ и вдохновился»
«Он думает, что он Дракула»
«Мне кажется, так выглядит апогей кризиса среднего возраста у мужчин», — пишет пользовательница твиттера @shedewriter. Некоторые узнают себя в детстве во времена увлечения видеоигрой Assassin’s Creed — ее сюжет провоцировал желание тоже вскарабкаться на какое‑нибудь здание. Кто‑то считает, что актер возомнил себя Дракулой или посмотрел недавно вышедший супергеройский боевик «Человек-паук: Паутина вселенных» и вдохновился главным героем.
Зрители признаются, что по первым фрагментам ролика создается впечатление, что Лето успел забраться едва ли не на вершину здания, но, когда камера отдаляется, вдруг оказывается, что он не достиг даже второго этажа.
Актер уже несколько лет занимается скалолазанием, а в 2020 году он едва не погиб, когда у него оборвался трос во время восхождения на Ред-Рок.