«Так выглядит кризис среднего возраста»: в сети гадают, зачем Джаред Лето полез на стену отеля

«Мне кажется, так выглядит апогей кризиса среднего возраста у мужчин», — пишет пользовательница твиттера @shedewriter. Некоторые узнают себя в детстве во времена увлечения видеоигрой Assassin’s Creed — ее сюжет провоцировал желание тоже вскарабкаться на какое‑нибудь здание. Кто‑то считает, что актер возомнил себя Дракулой или посмотрел недавно вышедший супергеройский боевик «Человек-паук: Паутина вселенных» и вдохновился главным героем.