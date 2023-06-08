Невысыпающимся работникам с пониженной эффективностью переплачивают в год 3,5 трлн рублей

В год работодатели переплачивают невысыпающимся работникам 3,5 трлн рублей, сообщает РБК со ссылкой на исследование аналитического центра НАФИ. Если сотрудникам не хватает сна, их эффективность падает, но это при выплате зарплат не учитывается.
В месяц сумма переплат за неэффективность таким образом составляет 291 млрд рублей. При этом в 2019 году сумма была почти на 100 млрд меньше, чем в 2023-м. При аналитике учитывались 72 млн работающих россиян, процент тех, кто не высыпается, и уровень средних зарплат в субъектах.
Из 1600 респондентов в недосыпе призналась почти половина — 48%. 30% из них оценили свое снижение эффективности при недосыпе в 51–75% в сравнении с днями, когда отдыха было достаточно. Чаще это люди в возрасте от 35 до 44 лет (59%), причем женщин среди недосыпающих больше (58%), чем мужчин.
Недосыпание нередко приводит к проблемам со здоровьем, и в основном люди сталкиваются с ним в силу внешних обстоятельств. Но есть те, кто лишает себя сна намеренно. «Афиша Daily» спрашивала у людей, практикующих депривацию сна, зачем они это делают, и узнала у экспертов, к чему приводит недосыпание.