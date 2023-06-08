Невысыпающимся работникам с пониженной эффективностью переплачивают в год 3,5 трлн рублей

Из 1600 респондентов в недосыпе призналась почти половина — 48%. 30% из них оценили свое снижение эффективности при недосыпе в 51–75% в сравнении с днями, когда отдыха было достаточно. Чаще это люди в возрасте от 35 до 44 лет (59%), причем женщин среди недосыпающих больше (58%), чем мужчин.