Владелец Vans переориентировал бизнес в России на оптовые поставки. Все фирменные точки закрыты

Американская VF Corporation (бренды Vans, The North Face, Dickies, Supreme, Timberland и другие) решила закрыть свои магазины в России, а местное отделение перевести на оптовые продажи. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на отчетность дочерней структуры корпорации ООО «ВФ Си-Ай-Эс».
Эксперты, опрошенные газетой, считают переориентацию бизнеса компромиссным вариантом. Это позволит сохранить представленность брендов VF Corporation в стране и обороты продаж, но снизит репутационные риски — наличие собственных магазинов в РФ грозит бойкотированием бренда на других рынках, а в мультибрендовых сетях ее товары могут «смешаться с другими марками».
VF Corporation решила развивать собственные магазины Vans в России в 2020 году, выкупив сеть точек, работавших под этим брендом, у своего франчайзи A3 Retail Group. После начала боевых действий России на Украине компания приостановила работу розничных магазинов, оптовые поставки и онлайн-продажи. На конец 2022 года в Москве и Петербурге было 12 магазинов Vans, последние точки были закрыты весной 2023-го.
По информации консалтинговой компании Nikoliers, к концу 2022 года окончательно ушли из России международные ретейл-холдинги с 23 брендами, а 25 международных сетей с 27 марками приостановили работу в стране. Еще 22 компании, управлявшие 31 брендом, продали российский бизнес, что в некоторых случаях привело к переименованию магазинов. К примеру, точки Reebok стали называться Sneaker Box, объекты Levi’s — JNS, а магазины Crocs переименовываются в Saboo.