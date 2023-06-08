Владелец Vans переориентировал бизнес в России на оптовые поставки. Все фирменные точки закрыты

VF Corporation решила развивать собственные магазины Vans в России в 2020 году, выкупив сеть точек, работавших под этим брендом, у своего франчайзи A3 Retail Group. После начала боевых действий России на Украине компания приостановила работу розничных магазинов, оптовые поставки и онлайн-продажи. На конец 2022 года в Москве и Петербурге было 12 магазинов Vans, последние точки были закрыты весной 2023-го.