РЕН ТВ: в Москве задержали музыкального продюсера Трейвиса Лика, работавшего с Loana и «Тараканами!»

В Москве задержали американского музыканта и продюсера Трейвиса Лика, известного как вокалиста группы «Лови ночь». Об этом сообщил РЕН ТВ.
По информации телеканала, 51-летнего артиста заподозрили в распространении наркотиков. Как считают правоохранители, Лик вынуждал девушек из России при помощи шантажа оставлять наркотики в виде так называемых «закладок».
6 июня полиция провела обыск в квартире музыканта на Запорожской улице, заявило СМИ. В ходе него, как отметил источник телеканала, у Лика нашли «весы, зип-пакеты, изоленту, а также вещества неизвестного происхождения».
Найденные вещества отправили на экспертизу, а в МВД начали проверку в отношении Лика. Его самого задержали.
Трейвис Лик, по информации СМИ, переехал в Россию после 2014 года. Он выступал продюсером групп Louna, «Тараканы!» и «Слот». До этого он служил в американском десанте и воевал в Ираке.