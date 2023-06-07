Индиец записал самый длинный трек в истории. Он длится более 138 часов

Джагадиш Пиллаи — писатель, исследователь и мотивационный оратор из индийского Варанаси — записал самый длинный трек в истории. Об этом говорится на сайте Книги рекордов Гиннесса.
Композиция основана на эпической поэме «Рамачаритаманаса», что в переводе означает «океан деяний Рамы». Этот памятник индуистской литературы и состоит из более чем 15 тыс. стихов.
Длительность получившегося трека составила 138 часов 41 минуту и 20 секунд. Это более пяти суток непрерывного прослушивания.
Пиллаи решил побить рекорд в 2016 году и сразу же принялся искать подходящую основу. Запись трека заняла у индийца более четырех лет, в процессе возникли задержки из‑за пандемии коронавируса.
Джагадиш хотел не просто побить рекорд, но и привлечь внимание к духовному и образовательному значению его родного Варанаси. Этот город считается духовным центром индуистов.