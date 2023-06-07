В манхэттенском госпитале в возрасте 101 года скончалась французская художница Мари Франсуаза Жило, которая была возлюбленной Пабло Пикассо. Об этом сообщает The New York Times.
Первая выставка Жило прошла в 1943 году в оккупированном Париже. Тогда же она познакомилась с Пикассо, который был старше ее на 40 лет. В 1948 году они стали жить вместе в городе Антиб, на юге Франции.
У пары родились двое детей — Клод и Палома, которая впоследствии стала дизайнером ювелирного дома Tiffany & Co. В 1953 году из‑за сложного характера Пикассо и его постоянных измен Мари Франсуаза оставила художника и забрала детей.
После этого Жило дважды вступала в брак — с художником Люком Симоном, от которого у него родилась дочь Орелия, и с вирусологом Джонасом Солком, открывшим вакцину от полиомиелита.
О годах, проведенных с Пикассо, художница написала мемуары «Моя жизнь с Пикассо». Экс-возлюбленный препятствовал публикации книги, но проиграл три судебных процесса. После этого он перестал общаться с Клодом и Паломой.
Как художница Жило начинала работать в абстракционистском стиле, но впоследствии в ее картинах появились структурные элементы. Она также занималась графикой, литографией и акватинтой. В 1990 году Франсуаза удостоилась ордена Почетного легиона.